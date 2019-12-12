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12 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ali Çavuş’u rahmetle anıyoruz

12 Aralık 2019, Perşembe 00:51
Ali Çavuş, Van’ın Çoravanis Köyü’nde 1986 yılında dünyaya gelmiş ve orada vefat etmiş.

Ali Aras, nâm-ı diğer Ali Çavuş, Bediüzzaman’a küçük yaşlarda talebe olmuştur. İstiklâl Savaşı’nın Şark Cephesi kahramanlarındandır. “Üstadım” diyerek gönül verdiği Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’yle İstiklâl Savaşı’nda Rus ve Ermenilere karşı çarpışmış, yaralanarak gazi olmuştur. Bu yüzden o, Bediüzzaman’ın iltifatına mazhar olmuş bir bahtiyardır. Nur’un ilk kahramanlarından ve has talebelerindendir. Birinci Dünya Savaşı öncesi Üstad Bediüzzaman’la tanışır. Van Kalesi’nin güneyine düşen Horhor Medresesi’nde Bediüzzaman’dan ders alır. I. Dünya Harbine iştirak eder. Bediüzzaman’la birlikte doğu cephesinde Rus ve Ermeni güçleriyle çarpışır. Üstadın yeğeni Ubeyd’in şehit edilişine şahit olanlardandır.

Esir edilmesine şahit oldu

Ali Çavuş, Bediüzzaman’la olan Ruslara esir düştüğü hatıralarını şöyle anlatıyor: “Ruslar Bitlis’te bulunan üç köprüyü de tutmuş olduklarından Üstad Hazretleri şehrin karşı tarafına geçmek istedi. Şimdiki Kasımpaşa İlkokulu’nun yanında büyük binanın altındaki su kemerinin üstünden aşağı atladık. Üstad’ın sağ ayağı taşa değmiş ve kırılmıştı. Bana kemerin içerisinde daha münasipçe bir yer göstererek, ‘Ali beni oraya götür. Sana izin veriyorum. Git. İnşaallah kurtulursun’ dedi. Ben kendilerini o yere götürüp oturttum. Benim musırrane gitmemi arzu ettiyse de gitmeyeceğimi ve birlikte şehit olmak istediğimi söyleyince başımı eliyle sıvazlayarak, ‘Dayı hayran, kader bizi esir etti.’ dedi. Ben kadere teslimiyetimi izhar ettim. Daha sonra elli kişilik bir Rus müfrezesi bulunduğumuz yeri bastı ve bizi esir etti.” Ali Çavuş, 12 Aralık 1965 tarihinde vefat etmiştir.

İstanbul - Yeni Asya  

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