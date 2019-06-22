Ali Kemal Özcan: Öcalan'la görüşmemde bir devlet görevlisi de vardı

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasından üç gün önce İmralı Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’ın seçim mesajını taşıyan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, görüşmede bir devlet görevlisinin de bulunduğunu söyledi.

Ali Kemal Özcan, İmralı’daki görüşmenin devlet, Öcalan ve kendisinin talebiyle yapıldığını, masada devlet görevlisi de bulunduğunu belirtti. Görüşme için ‘yeni doğumun habercisi’ ifadesini kullanan Özcan, seçim sonrasında yeni gelişmeler olabileceğini savundu.

Cumhuriyet’e konuşan Özcan,“Görüşme kimin talebi üzerine gerçekleşti” sorusu üzerine, “Üç tarafın diyelim. Devletin, Öcalan’ın ve benim talebim üzerine gerçekleşti. Ben 2010 Temmuz’undan beri görüşmek istiyordum. Bu talebim Öcalan ve devlet tarafından kabul edildi” karşılığını verdi.

MİT İMASI

Ali Kemal Özcan, izin veren kurumun MİT olduğu imasında bulundu.

Özcan, “Görüşme sırasında devlet görevlisi de vardı. Öcalan, daha önce avukatlarına yazdığı mektubun kamuoyuna duyurulmadığını öğrenince tepki gösterdi, mektubun bir örneğini devlet görevlisinden tedarik edip bana verdi” diye konuştu.