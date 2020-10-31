Allah beterinden korusun

İZMİR’DE DÜN SEFERİHİSAR AÇIKLARINDA MEYDAN GELEN 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASINDA 17 ENKAZIN OLDUĞU, 20 KİŞİNİN VEFAT ETTİĞİ, 786 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ.

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