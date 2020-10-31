Allah beterinden korusun

İZMİR’DE DÜN SEFERİHİSAR AÇIKLARINDA MEYDAN GELEN 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASINDA 17 ENKAZIN OLDUĞU, 20 KİŞİNİN VEFAT ETTİĞİ, 786 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ.
Türkiye genelinde İzmir seferberliği
'Çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz'
'Şu an için 17 enkazımız var'
Avrupa'dan Türkiye'ye destek mesajları
Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremine ilişkin değerlendirmeler
Seferihisar'da deprem sonrası deniz suları taştı
Deprem nedeniyle Sisam Adası'nda iki öğrenci öldü
NATO'dan 'Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız' mesajı
BİNALAR YIKILDI, ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıklarında 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir genelinde çok sayıda binada hasar oluştu. AFAD, alınan ilk bilgilere göre, Bayraklı ve Bornova’da yıkılan binalarda 20 vatandaşımızın vefat ettiğini, 786 vatandaşımızın yaralandığını bildirdi.
EGE, MARMARA VE YUNANİSTAN SALLANDI
Enkaz kaldırma çalışmaları AFAD ve diğer kurumlarca devam ederken, depremin Ege, Marmara bölgesindeki pek çok şehirden ve Yunanistan’dan hissedildiği belirtilirken, depremin ardından 21 artçının meydana geldiği açıklandı.