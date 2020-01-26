ELAZIĞ merkezli deprem için “Geçmiş olsun” diyor; can veren manevî şehit kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralananlara hayırlı ve âcil şifalar diliyor; tekrarından ve beterinden korumasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

SIKLAŞARAK ve ard arda gelen depremlerin gerek maddî, gerek manevî sebeplerini iyi tahlil ederek, bu felâketlerle verilen uyarı mesajlarını iyi anlayıp gereğine uymak için daha fazla gecikmeyelim diyoruz. Türkiye seferber Allah tekrarından ve beterinden korusun Depreme hazırlıksız yakalanmak

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