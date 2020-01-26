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26 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Allah tekrarından ve beterinden korusun

26 Ocak 2020, Pazar 01:36
ELAZIĞ merkezli deprem için “Geçmiş olsun” diyor; can veren manevî şehit kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralananlara hayırlı ve âcil şifalar diliyor; tekrarından ve beterinden korumasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

SIKLAŞARAK ve ard arda gelen depremlerin gerek maddî, gerek manevî sebeplerini iyi tahlil ederek, bu felâketlerle verilen uyarı mesajlarını iyi anlayıp gereğine uymak için daha fazla gecikmeyelim diyoruz.

Türkiye seferber

Allah tekrarından ve beterinden korusun

Depreme hazırlıksız yakalanmak

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