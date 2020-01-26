Allah tekrarından ve beterinden korusun

6.8 şiddetiyle sallanan Elazığ’da halk geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Türkiye seferber

Depreme hazırlıksız yakalanmak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 Cuma akşam 20.55’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 4’ü Malatya’dan, 17’si ise Elazığ’dan 22 kişinin öldüğü, 1030 kişinin de yaralandığını açıkladı. Elazığ’da vefat edenlerden 2 kişinin kalp krizi sonucu öldükleri ifade edildi. Yaralı sayısı ise 1103 olarak aktarıldı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Sivrice’deki deprem sonrasında bölgede saat 10.00 itibarıyla 4 ve üzeri büyüklükte 12 deprem, 274 de artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Elazığ şehir merkezinde 4 binanın yıkıldığı, AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı. AFAD Başkanlığınca bölgeye, 144 tır ile 6065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 29 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Acil ihtiyaçlar dolayısıyla barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tesbit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmişti.”

Hasarlı yapı ikazı

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili bakanlardan ve belediyelerden başsağlığı mesajları ve yardım açıklamaları geldi. AFAD hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği hakkında ikazda bulundu. Kandilli, Elazığ’da artçıların 1 hafta sürebileceği açıklamasını yaptı. Arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Enkaz altından 41 kişi kurtarıldı

Deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazından 14 saat sonra iki kişi sağ çıkarıldı. Çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 41 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Dışarda sabahladılar

Depremden etkilenen Elazığ’da çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi. Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından şehirde çok sayıda aile dondurucu soğukta geceyi dışarıda sabahladı. Şehir sakinlerinden Emre Tokay, “Artçı sarsıntı dolayısıyla eve girmeye korkuyoruz. Sağ olsun olsun devletimiz ilgilendi, bakanlarımız geldi. Bizimle ilgilendirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz” dedi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, şehirdeki spor ve konferans salonları, şehir meydanları, park ve bahçelere sığındı.

Hayvanlar da enkaz altında

Elazığ Sivrice merkezli depremden hayvanlar da olumsuz etkilendi. Malatya Doğanyol’da inceleme yapan CHP Milletvekili Ağbaba, vatandaşlarca beslenen çok sayıda hayvanın hâlâ enkaz altında olduğunu söyledi.

Bir köy tamamen yıkıldı

24 Ocak 2020 Cuma akşamı meydana gelen Elazığ depreminde en çok zarar gören Sivrice’ye bağlı Çevrimtaş Köyü’nde evlerin neredeyse hepsi yıkıldı. 2 kişinin can verdiği köyde vatandaşlar “Ne olduğunu anlamadan ev üstümüze yıkıldı” diyerek korku dolu anları anlattı.

Birçok ilde hissedildi

Elazığ’daki deprem, Adıyaman, Antep, Kayseri, Adana, Şırnak, Dersim, Sivas, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bingöl, Siirt, Maraş ve Batman gibi illerin dışında Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Ordu, Giresun ve Hatay’da hissedildi.

Vatandaşlar “deprem anını” anlattı

Elazığ’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralananlar, olay anında yaşadıklarını anlattı. Depremde yaralananların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Merkez Sürsürü Mahallesi’nde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde devam eden yaralılardan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, deprem sırasında 6 öğrenci aynı evde bulunduklarını söyledi. Deprem sırasında yıkılmaz düşüncesiyle kirişin altına girdiklerini anlatan Şeker, sırtına kolon parçalarının düştüğünü belirtti. “Cenabı Allah böyle bir acıyı yaşatmasın” Yaralılardan Ahmet Ünal da merkeze bağlı Sarılı Köyü’nde uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini aktardı. “Çocuklar neredeydi, tam bilmiyorum. Bir uyandım uyku haliyle ve baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. O esnada elektrikler gitti. Elektrikler kesilince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı. Cenab-ı Allah böyle bir acıyı yaşatmasın.” ifadelerini kullanan Ünal, düşme sonucu ayağının kırıldığını ve ellerinden yaralandığını bildirdi.