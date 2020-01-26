ELAZIĞ’A YARDIM VE DESTEK İÇİN DEVLET KURUMLARI, PARTİLER, BELEDİYELER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SEFERBER OLDU.

Kızılay, AFAD, Belediyeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız” açıklaması yaparken, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Batman, Tunceli başta olmak üzere belediyeler bölgeye yardım ekipleri göndermeye devam ediyor.

Yardım seferberliği

İYİ Parti’de il ve ilçelerden gelen yardımları bölgeye ulaştırmak için koordinasyon merkezi kuruldu. "Halkımıza âcil dayanışma çağrısı yapıyoruz” diyen HDP de yardım ekipleri oluşturdu. Oteller odalarını ücretsiz kullanıma açtı. STK’lar bölgeye yardım ekibi ve malzemesi ulaştırma seferberliğinde.

***

Türkiye seferber

6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için siyasî partiler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları seferber oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrası Twitter hesabından bir mesaj yayınlarken, “Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla belediyelerin bölgeye yardım ekipleri göndermeye başladığını belirtirken, “Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana başta olmak üzere büyükşehir belediyelerimiz deprem bölgesine ekip göndermeye başladılar. İhtiyaç duyulan yerlere anında müdahale edilecektir” dedi. Bu arada, Türkiye’nin bir çok ilinden sağlık ve yardım ekipleri de destek için yola çıktı.

İBB harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı 30 arama kurtarma ekibi deprem bölgesine ulaştı. İBB aama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 ahçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak. Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ’da kalacak olan yemek tırı da yollandı. Bir tünel aracı da uçakla Elazığ’a yollandı.

Ankara yardıma gidiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü 2 adet hizmet aracı ve 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personelden oluşan ekibi Elazığ’a gönderdi. Öte yandan Elazığ’a destek için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Tunceli Belediyesi, Batman Belediyesi ve daha birçok belediye seferber oldu.

DİB Başkanı Erbaş: Vatandaşlar geceyi camilerde geçirebilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların, geceyi camilerde geçirebileceğini açıkladı. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler.”

THY’den ulaşım yardımı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz” duyurusunu yaptı. GSM şirketleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone da Elazığ’da ücretsiz konuşma ve internet hizmeti sunduklarını açıkladı. Diyarbakır ve Mardin’deki bazı oteller depremden etkilenen ve barınma sorunu yaşayan vatandaşları ücretsiz olarak misafir edeceklerini açıkladı.

Sivil yardım platformu AHBAP da Twitter hesabından “İhtiyaç halinde tüm Ahbaplar her desteğe hazır, aklımız deprem bölgesinde, yakın takipteyiz” duyurusu yaptı.

HDP: Heyetlerimizi oluşturuyoruz

Halkların Demokratik Partisi sosyal medya hesabından “Halkımıza âcil dayanışma çağrısı yapıyor ve heyetlerimizi oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği de Elazığ’a bir heyet göndereceğini açıkladı.

MHP heyet görevlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Elazığ’daki deprem sonrasında Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla inceleme yapmak ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

***

Yaşanan depremi 120 milyon kişi hissetti

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin etki alanını haritalandırdı. Depremden, 120 milyon kişinin etkilendiği belirtildi. Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.08’de ve 21:17’de 5.4 ve 5,1 büyüklüğünde artçı depremlerde meydana geldi. Deprem çok sayıda şehir ve sınır ülkelerinde hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

***

Duâlarla defnedildiler

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde vefat eden Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, toprağa verildi. Elazığ’daki depremde vefat eden anne Fatma Yıldız ile 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas’ın cenaze namazını ise, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Anne Yıldız ve oğlu için Mevlana Camii’nde tören düzenlendi. Namaz sırasında Fatma Yıldız’ın eşi Murat Yıldız gözyaşlarına hakim olamadı. Malatya / Elazığ - aa

“Allah’tan gelmiş, buna şükür”

Depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ilçe merkezi Çolak Mahallesi’nde de iki katkı kerpiç evin yıkılması sonucu anne Gazel (32) ve oğlu Yusuf Ali Say (5) vefat etmişti. Metanetini koruyan baba Nadir Say, deprem sonrası cep telefonuyla eşini aradığını ancak ulaşamadığını belirterek, “Eve geldiğimde arkadaşlar, komşular eşim ve oğlumu çıkarmışlar. Hastaneye kaldırılmış ancak kurtaramamışlar. Allah’tan gelmiş, buna şükür. Oğlum henüz 5,5 yaşındaydı. Başka çocuğum yoktu.” dedi.

***

Hâlâ kalitesiz yapıların maliyetini ödüyoruz

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Elazığ’daki depreme ilişkin, “Kalitesiz yapı üretiminin maliyetini tüm toplum olarak ödedik, maalesef hâlâ ödemeye devam ediyoruz. Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim millî meselemiz.” ifadelerini kullandı.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Depremin Türkiye coğrafyasının bir gerçeği olduğuna işaret eden Koloğlu, ülke topraklarının yüzde 90’ından fazlasının deprem kuşağında bulunduğuna dikkati çekti.

HERKESE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Koloğlu, depremlerdeki acıların tekrar yaşanmaması için kamu, özel sektör ve vatandaş olarak herkese sorumluluklar düştüğünü belirterek, “Geçmişten bugüne ülke olarak yaşadığımız acı deprem tecrübelerinde kalitesiz yapı üretiminin maliyetini tüm toplum olarak ödedik, maalesef hâlâ ödemeye devam ediyoruz. Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim millî meselemizdir” dedi. Ankara - aa