Almanya’da ilk gri pasaport davası

Türkiye’de ilk olarak Nisan ayında gündeme gelen ve başta Malatya Yeşilyurt ile Ordu Korgan olmak üzere pek çok belediyeden hizmet pasaportlarıyla yurt dışına insan çıkarıldığı ve büyük bir kısmının geri dönmediği yönündeki iddialarla bağlantılı olarak Almanya’da yürütülen çok sayıda soruşturmadan birinde sona gelindi.

Gri pasaportlar ile bağlantılı ilk dâvâ 5 Kasım’da Hannover’de görülmeye başlanacak. DW Türkçe’nin haberine göre, gri pasaport skandalıyla ilgili ilk dâvâda hâkim karşısına çıkacak olan sanık, Malatya Yeşilyurt ve Ordu Korgan belediyeleri gibi pek çok yer ile Hannover Belediyesi’nin ortak bir çevre projesi yapacağını gerekçe göstererek Türkiye’ye davetiyeler gönderen Ersin K. Belgelerde, Ersin K., Hannover’de ticari sicile kayıtlı Nord Bau Kilit GmbH şirketinin temsilcisi olarak yer alıyor.

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.