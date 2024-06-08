Almanya’ya 5 ayda 14 bin iltica başvurusu

Almanya’ya iltica başvurularında düşüş eğilimi sürse de Türkiye’den başvurular hız kesmiyor. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), mayısa ilişkin iltica verilerini açıkladı.

İlk başvuruların sayısı mayısta 17 bin 231. Yıl başından mayıs sonuna kadarki beş aylık dönemdeyse toplam başvuru 103 bin 467. Başvurularda ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6’lık düşüş kaydedildi. Almanya’ya iltica başvurularında Türkiye vatandaşları, Suriye ve Afganistan vatandaşlarının ardından üçüncü sırada yer aldı. Yılın ilk beş ayında Türkiye’den 14 bin 451 başvuru yapıldı. Sadece mayıstaki başvuru sayısı 1875. Bu sayı martta 1885, nisandaysa 1965 olarak kaydedilmişti.

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