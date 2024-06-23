Altın madenciliği çevreyi tahrip ediyor

Madenciliğin bıraktığı toksik atık ve rehabilitasyonu mümkün olmayan alanlar, Türkiye’nin çevresel bütünlüğü üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor.

Polen Ekoloji Enstitüsü’nün yayımladığı yeni rapor, Türkiye’deki altın madenciliğinin çevresel ve sosyal yıkımları üzerine dikkat çekiyor. 2018’den 2022’ye kadar tehlikeli maden atıklarının iki katına çıktığını belirten rapor, bu durumun ekosistemler üzerindeki yıkıcı etkilerini vurguluyor. Raporda, Türkiye’deki altın madeni üretiminin yüzde 52’sinin yabancı firmalar tarafından gerçekleştirildiği ve ülkede toplam 22 altın işletmesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. En çok altın madeni projesine ev sahipliği yapan il Gümüşhane olurken, Giresun ve Balıkesir de önemli maden projelerine sahip iller arasında yer alıyor.

Çevre tahribatı ve işçi sağlığı

Raporda, maden atıklarının 2022 yılında 23 milyon ton civarında olduğu ve bu atıkların tehlikeli maden atıkları olarak sınıflandırıldığı ifade ediliyor. Ayrıca, madencilik sektöründe çalışan işçilerin ağır metal çözeltileri ve tozlu ortamlar nedeniyle sağlık problemleri yaşadıkları ve erken yaşlarda meslek hastalıklarına maruz kaldıkları belirtiliyor.

Tekirdağ’da tarım alanları tehlikede

Raporda ayrıca, Tekirdağ’da tarım arazilerinde faaliyet gösteren bir şirketin maden işletmesi genişletme planlarına değiniliyor. Çevresel etki değerlendirmesi sürecinde bakanlıkların çoğunlukla olumlu yanıt verdiği, ancak bu genişlemenin tarım ve arkeolojik alanlara zarar verebileceği kaydediliyor.