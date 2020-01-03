Amaç; gündem değiştirmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP lideri, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesini, “Ortadoğu’da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir” sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu iktidara şu çağrıda bulundu: “Ortadoğu’daki her olay Türkiye’yi etkileyecektir. Bizim Sayın Erdoğan’dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınması, Türkiye’yi Ortadoğu’daki ateşten uzak tutmasıdır.” Partisinin ‘Hayır’ oyu verdiği Libya tezkeresini değerlendiren CHP lideri, Türkiye’nin, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü oluşturulması talebinde bulunmasının en doğru yol olduğunu söyledi. Diken’in haberine göre, Kanal İstanbul projesinin olmayacağı iddiasını sürdüren CHP lideri, “Bu bütçeyle yapacaklarla buyursunlar yapsınlar” diyerek iktidarın amacının gündem değiştirmek olduğunu savundu.

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