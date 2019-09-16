Anayasa 37 mi, KHK 37 mi üstün?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına rağmen OHAL Komisyonu tarafından KHK ile ihraç edildiği üniversitedeki görevine iade edilmeyen gazeteci-yazar Prof. Dr. Mehmet Altan, komisyon üyelerine 12 Eylül darbecilerine benzer biçimde tanınan dokunulmazlık zırhının kaldırılması için AYM’ye başvurdu.

Altan, KHK ile getirilen ve sonrasında yasalaşan 6755 sayılı kanunun 37. maddesi ile getirilen, komisyon üyelerinin soruşturulmasını ve yargılanmasını engelleyen kuralın anayasanın kimsenin tabi olduğu mahkeme dışında başka mercii önüne çıkartılamayacağına ilişkin 37. maddesine aykırı olduğunu savundu. T24’ün haberine göre, KHK ile üniversitedeki görevinden ihraç edilen Altan, OHAL Komisyonu’na görevine iade edilmek üzere başvuru yaptı. Komisyon, Altan’ın Yargıtay’daki davasının sonucunu beklemeden, AYM ve AİHM kararlarını da yok sayarak başvuruyu reddetti. Bu karardan bir süre sonra Yargıtay, Altan’ın beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay Başsavcılığı’nın karara itiraz etmemesi ile süreç tamamlandı. Altan ile ilgili yargılama Yargıtay’ın, “beraat” kararı doğrultusunda yeniden yapılacak.

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