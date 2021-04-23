Ankara-Washington hattında kriz derinleşiyor

ABD, Rusya’dan S-400 aldığı için Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını resmileştirdi.

1,25 milyar dolar ödese de F-35 uçaklarını alamayan Türkiye’nin kaybı 12 milyar dolara çıktı. Ekonomik ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının S-400’lerle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerken, “Konunun iki boyutu var. Türkiye hem üretim zincirinden çıkarıldı hem de Türkiye’ye F-35 uçaklarının verilmesi engellendi. Türk savunma sanayiinin burada 12 milyar doları bulan bir kaybı var” diyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin ABD’den gelecek yaptırımlarla karşı karşıyayken, 2017’de S-400 anlaşması yaparak tercihini Rusya’dan yana kullandığını söyleyen Ülgen’e göre Pentagon’dan yapılan son resmi bildirimin hiç de “arzu edilmeyen bir sonuç” olduğuna dikkat çekiyor.