Anket şirketi AKP’yi kızdırdı

AKP’nin oyunu yüzde 31.9 gösteren son anketi iktidarın tepkisini çeken ORC Araştırma’nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nın konuğu oldu.

Pösteki, “Kamuoyu araştırmaları iyi durumdayken AK Parti yöneticileri bizi arayıp tebrik ederdi. Araştırmalarımızı referans gösterirlerdi. Son veriler düşük çıkınca karalama kampanyalarına başladılar ki bu konuda karalanan ilk ben değilim. Türkiye’de işini doğru yapan hiç yoksa 50 araştırma şirketi var ve hepsi yalan söylüyor olamaz” dedi. Pösteki, “24 Haziran genel seçiminde yani son seçimde Avrupa’dan, Amerika’dan birçok yerden takdir aldık, çünkü milimetrik hata payıyla sonuçları tahmin ettik. Şimdi gelinen nokta, AK Parti genel merkezinin verilere itibar etmemesiyle alâkalı bir durum” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 140

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.