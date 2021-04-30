Antidemokratik bir genelge

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı bir genelgede, eylemlerde cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği ve haklarında yasal işlem yapılacağı belirtiliyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini Twitter hesabından paylaştı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, “özel hayatın gizliliğini ihlâl ettiği”, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade ediliyor. Genelgede, “Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanunî şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi” ifadelerine yer verildi.

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