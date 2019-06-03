Arefe gününde şehitler unutulmadı

Şehit aile ve yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ramazan Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehitlerini ziyaret eden aileler, kucaklaşıp birbirlerine destek oldular. Bazı aileler de şehit yakınlarına çikolata ve lokum ikram etti.

Vatandaşlar, kabirlerin yanlarına ziyaretçiler ve çocuklar için Türk bayrağı, şeker ve balon bıraktı.

Öte yandan, şehitliğin girişinde stant açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi personeli, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. İBB Beyaz Masa Mobil İletişim Noktasından da hoparlörden şehitler için Kuran'ı Kerim okundu.

"Kahramanlarımızı yalnız bırakmamak için geldim"

Şehitliği ziyaret eden Florya Şenlikköy Camisi İmamı Sadık Bayrakçı, şehitlere dua etmek, Kuran'ı Kerim okumak ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için eşiyle birlikte geldiğini söyledi.

Zaman zaman şehitlikleri ziyaret ettiğini belirten Bayrakçı, şöyle konuştu:

"Şehit yakını değilim ama bu vatanı bize bırakmak için mücadele eden kahramanlarımızı yalnız bırakmamak için geldim. Mezar taşlarını okuduğum zaman çok duygulanıyorum. Şehit çocuklar için mezarların başlarına balon ve şeker bıraktık. Onlar bizim çocuklarımız, yetimlerimiz. Onların babaları biz rahat edelim diye kendi canlarını verdi. Bu yüzden şehit yakınlarıyla ilgilenmek boynumuzun borcu diye düşünüyorum."