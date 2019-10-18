OPERASYON İÇİN YAPILAN MAKUL ELEŞTİRİLERİN HİÇBİRİ, MEDYADA KOORDİNAT YAYINI YAPANLAR KADAR ASKERİMİZİ RİSKE ATAMAZ.

CANINI ORTAYA KOYAN ASKER

ANKARA Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert: “Operasyonla ilgili makul her türlü eleştiri, görüş, teklif, düşünce ifade edilebilir. İnanın bunların hiçbiri arazide canını ortaya koyan askerleri sınırdan koordinat, plan, hedef yayını yapanlar kadar riske atamaz.”

HARP OKULUNA GİDECEKKEN

“ROMANTİK manşetler kimseye güvenlik sağlamaz. Çatışma ortamlarında makulü seslendirmek zordur. Hele Harp Okuluna gidecekken yanlışlıkla İletişim Fakültesini kazananların sınıra dizildiği bir ortamda daha da zor. Elbette iyileri ayırmak gerek.”

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Asıl güvenlik riski, sorumsuz yayınlarda

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert, medyayı eleştirerek, “Operasyonla ilgili makul her türlü eleştiri ifade edilebilir. bunların hiçbiri arazide canını ortaya koyan askerleri sınırdan hedef yayını yapanlar kadar riske atamaz” dedi.

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert, Suriye’de sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin twitter hesabından önemli bir analiz paylaştı. Osman Sert canlı yayınlarda operasyona ilişkin koordinat ve gizli bilgi paylaşan gazetecileri, muhabirleri “Operasyonla ilgili makul her türlü eleştiri, görüş, teklif, düşünce ifade edilebilir. İnanın bunların hiçbiri arazide canını ortaya koyan askerleri sınırdan koordinat, plan, hedef yayını yapanlar kadar riske atamaz” sözleriyle eleştirdi.

Çatışma ortamında makulü seslendirmek zordur

“Çatışma ortamlarında makulü seslendirmek zordur” diyen Sert, “Hele de Harp Okulu’na gidecekken yanlışlıkla İletişim Fakültesi’ni kazananların sınıra dizildiği bir ortamda daha da zor. (Elbette iyileri ayırmak gerek) Bu durum düşüncelerin ifade edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Türkiye gibi bir ülkenin her an sınır il ve ilçelerine roketlerle saldırabileceği ortaya çıkan bir terör örgütüne ve ona gelişmiş silâhlar verilmesine neden itiraz ettiği son bir haftada net bir şekilde görüldü. Türkiye’nin sınır emniyetini sağlamak ve mültecilere güvenli bölge oluşturmak istemesi gayet makul ve meşrû. Bunun için son tahlilde silâhlı gücünü kullanması da. Ancak zamanlamayı, destek ve meşrûiyet mekanizmalarını doğru seçmezseniz önce kendi güçlerinizi tehlikeye atarsınız” ifadelerini kullandı.

Uluslararası meşruiyet yok sayılamaz

Sert, uluslar arası meşrûiyetin önemine dikkat çekerek, “Bir adım atarken uluslar arası destek ve meşrûiyet her şey değildir diye bunu yok da sayamazsınız...Maliyeti bir siyasî parti değil tüm ülke yüklenir. Ne Musul’u IŞİD mücadelesi diyerek yerle bir eden, Irak’ı kan gölüne çeviren ABD ne de Suriye’de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu Rusya ahlaki gerekçelerle diğerine tercih edilebilir. ABD karşıtlığı yapıp Rusya’ya göz kapatmak tutarsızlıktır. Gelinen noktada ABD’nin kontrol sahalarını Rusya’ya (Suriye’de fiilen rejim yok, varmış gibi yapmanın anlamı da yok) teslim etmeyi iyi hesap etmek gerekir. PYD’nin asıl sahibi, bölgeyi anahtar teslim veren rejim; PYD’ye Moskova’da ofis açtıran Rusya’dır. ABD’nin siyasî tepkiyi aşan tavırlarına, yaptırım tehditlerine uygun cevap verilir. Ama Rusya ile anlaşamadığınızda da Moskova’nın ilk aklına gelen namlusunu size çevirmek, ikincisi doğalgazı kesmektir” dedi.

Romantik manşetler güvenlik sağlamaz

Hamasetle bir yere varılamayacağının altını çizen Sert, şöyle devam etti: “Romantik manşetler kimseye güvenlik sağlamaz. Bir cinayete sessiz kalıp diğerine insanlık adına itiraz ediyor olmak ahlâkî değil. Mesele gücünüzü potansiyelinizi bilip diğer güçler arasında önemli bir aktör olarak satranç oynayabilmektir. Zara güvenerek diplomasi yapamazsınız. Bu arada Suriyeli Kürtlerin askerlik hizmetini PKK saflarında yapmalarını kabul eden de; Kürtlere vatandaşlık, toprak sahibi olma hakkı, en basit imkânları vermezken Öcalan’a ev sahipliği yapan da aynı Esat ailesidir. Ne yazık ki yüksek hamasetle Kürtleri hedefe oturtmak ne kadar yanlışsa Kürt yanlısı görünen söylemlerle yüzlerce yıldır birlikte yaşayan halkları birbirine düşürmeye çalışanların oyununa gelmek aynı şekilde yanlış. Son söz: Operasyonla ilgili makul her türlü eleştiri, görüş, teklif, düşünce ifade edilebilir. İnanın bunların hiçbiri arazide canını ortaya koyan askerleri sınırdan koordinat, plan, hedef yayını yapanlar kadar riske atamaz.”

İstanbul – Yeni Asya

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Rejim Kobani’ye de girdi

Suriye askerlerinin, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) elindeki Rakka şehrine girip gözlem noktaları kurduğu, ayrıca Rus askerleriyle birlikte de Kobani (Ayn el Arab) şehri yakınlarına ulaştığı öne sürüldü. Suriye askerlerinin Rakka’ya girdiğini, hükümet yanlısı El Mayadin televizyonu duyurdu. Kanal, bir grup askerin, Rakka kentinde gözlem noktaları kurduğunu da bildirdi.

Diken’in haberine göre, Reuters, El Mayadin’in haberine dayanarak, Rakka’yı IŞİD’den temizleyen ve yaklaşık iki yıldan beri kentte konuşlanan Kürt öncülüğündeki kuvvetlerin, Suriye ordu birliklerinin sınırda konuşlanması için Suriye hükümetiyle anlaşma yaptığını belirtti. Ancak Suriye devlet medyasında, konuya ilişkin bir haber yer almadı. Öte yandan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Rus askerlerinin Fırat Nehri’ni geçerek Kobani şehrinin dışındaki bölgelere ulaştığını öne sürdü.

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Harekât bilgilerinin paylaşılması zarar veriyor

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyon bilgilerinin haberlerinin yapılmasıyla ilgili, “Televizyonlarda Güvenlik Uzmanı ünvanıyla konuşanlar yanlış bilgiler vererek zarar veriyorlar. Doğru söyleyenler de harekâtın sevkiyat ve zaman bilgilerini, plan detaylarını paylaşarak zarar veriyorlar” demişti.