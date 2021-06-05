Aşılama sürecinde son durum?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 433 bin 783, ikinci doz aşı 13 milyon 8 bin 113 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 441 bin 896 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 303 bin 528'e ulaştı. İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 955 bin 29, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 82 bin 263 toplamda 5 milyon 37 bin 292, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 451 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 101 bin 812 toplamda 2 milyon 552 bin 963, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 182 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 899 bin 766, toplamda 2 milyon 81 bin 899 doz olarak kayıtlara geçti. AA

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