"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Asırlık geleneği genç hafızlar devam ettiriyor

11 Mayıs 2019, Cumartesi 17:05
Kütahya’nın yaklaşık 6 asırlık tarihi camiinde ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, bu yıl da genç hafızlar tarafından sürdürülüyor.

Kütahya’nın tarihi camilerinden Takvacılar Camii’nde Ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, bu yıl da genç hafızların Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle devam ediyor. Şehirde, tarihi ve mimarisi ile dikkat çeken ve Yıldırım Bayezid’in komutanlarından Timurtaş Paşa’nın yaptırdığı 14 yüzyıldan kalma camide, uzun yıllardır devam eden mukabele geleneği, Emir Sultan Kur’ân Kursu’nda hafızlık eğitimi alan genç hafızlarca sürdürülüyor. Her gün öğle namazının ardından başlayan mukabelede 10 hafız Kur’ân-ı Kerîm tilâveti yapıyor. Genç hafızlardan Kur’ân-ı Kerîm dinlemek isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.

Cami, manevî atmosferiyle ilgi görüyor 

Takvacılar Camii müezzinlerinden Kadir Birlik, camide uzun yıllardır hatimle teravih namazının kılındığını belirterek, şöyle konuştu: “Camimiz, hem mimarî yapısı hem de manevî atmosferi dolayısıyla özellikle Ramazan ayında vatandaşlarımızın vakit namazları ile teravihlerini kılmak için tercih ettikleri bir ibadethane. Burada Ramazan ayının gelmesiyle birçok güzelliği yaşatmaya çalışıyoruz. Bu aya has olan ve Peygamber Efendimizden (asm) beri sürdürülen mukabele geleneğini yine yıllardır camimizde devam ettiriyoruz. Bu geleneğin normal öğrenimlerinin yanında Kur’ân kursunda hafızlık eğitimi alan genç hafızlarımızca sürdürülüyor olması ayrı bir güzellik katıyor.” Hazreti Muhammed’den (asm) bu yana devam eden mukabele geleneğinin öğrencileri tarafından sürdürülüyor olmasının kendisini gururlandırdığını dile getiren Kur’ân kursu öğreticilerinden Mehmet Oruç ise  “Öğrencilerimiz tarihî Takvacılar Camii’nde bu geleneği sürdürüyorlar. Burada 10 kadar öğrencimiz Kur’ân tilâveti yapıyor. Öğrencilerimiz bir geleneği yaşattıkları gibi hıfz ettikleri Kur’ân-ı Kerîm’i burada da okuyarak sağlamlaştırmış oluyorlar” dedi.  

AA

Etiketler: hıfız, genç, Kur'an-ı Kerim
Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Georgetown Üniversitesinde ezan ve iftar

    Arabulucular teyit etti: İsrail ateşkese bağlı kalacak

    Libya'da çatışmalar yeniden başladı

    Otomotivde üretim de, ihracat da azaldı

    Asırlık geleneği genç hafızlar devam ettiriyor

    Reyhanlı'daki bombalı saldırıda ölen 53 kişi anıldı

    'Çin ile anlaşmak için aceleye gerek yok'

    'Bizim için Anneler Günü yok'

    Bebek katili PKK'lı terörist yakalandı

    Reuters: Türk bankaları TL'de değer kaybını durdurmak için 4,5 milyar dolar sattı

    İmamoğlu: 23 Haziran seçimleri bir demokrasi sınavı olacak

    Avrupa Komisyonu üyesi Hahn: Seçimi yenileme gerekçesi bir güldürü

    İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

    'Cezayir diktatör değil sivil bir hükümet istiyor'

    Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

    ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu tırmandıracak adım

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Berger: Türkiye, AB için çok önemli

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bunlar seçimle geldi, ama seçimle gitmezler”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemek için bazı notlar
    Ahmet BATTAL

    Kumpassan Genel Müdürlüğü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Siyasî dalâvereler”le değil...
    Genel

    Korkunun tuzağına düşmeyin
    Hüseyin Şahinoğlu

    Kabre imanla girmek
    Mustafa Göknur

    "Adalet istiyorum!"
    Genel

    Gücün tek elde toplanması AB’den uzaklaştırdı
    Mehmet KARA

    YSK kararının ardındaki sorular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.