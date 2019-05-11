Asırlık geleneği genç hafızlar devam ettiriyor

Kütahya’nın yaklaşık 6 asırlık tarihi camiinde ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, bu yıl da genç hafızlar tarafından sürdürülüyor.

Kütahya’nın tarihi camilerinden Takvacılar Camii’nde Ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, bu yıl da genç hafızların Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle devam ediyor. Şehirde, tarihi ve mimarisi ile dikkat çeken ve Yıldırım Bayezid’in komutanlarından Timurtaş Paşa’nın yaptırdığı 14 yüzyıldan kalma camide, uzun yıllardır devam eden mukabele geleneği, Emir Sultan Kur’ân Kursu’nda hafızlık eğitimi alan genç hafızlarca sürdürülüyor. Her gün öğle namazının ardından başlayan mukabelede 10 hafız Kur’ân-ı Kerîm tilâveti yapıyor. Genç hafızlardan Kur’ân-ı Kerîm dinlemek isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.

Cami, manevî atmosferiyle ilgi görüyor

Takvacılar Camii müezzinlerinden Kadir Birlik, camide uzun yıllardır hatimle teravih namazının kılındığını belirterek, şöyle konuştu: “Camimiz, hem mimarî yapısı hem de manevî atmosferi dolayısıyla özellikle Ramazan ayında vatandaşlarımızın vakit namazları ile teravihlerini kılmak için tercih ettikleri bir ibadethane. Burada Ramazan ayının gelmesiyle birçok güzelliği yaşatmaya çalışıyoruz. Bu aya has olan ve Peygamber Efendimizden (asm) beri sürdürülen mukabele geleneğini yine yıllardır camimizde devam ettiriyoruz. Bu geleneğin normal öğrenimlerinin yanında Kur’ân kursunda hafızlık eğitimi alan genç hafızlarımızca sürdürülüyor olması ayrı bir güzellik katıyor.” Hazreti Muhammed’den (asm) bu yana devam eden mukabele geleneğinin öğrencileri tarafından sürdürülüyor olmasının kendisini gururlandırdığını dile getiren Kur’ân kursu öğreticilerinden Mehmet Oruç ise “Öğrencilerimiz tarihî Takvacılar Camii’nde bu geleneği sürdürüyorlar. Burada 10 kadar öğrencimiz Kur’ân tilâveti yapıyor. Öğrencilerimiz bir geleneği yaşattıkları gibi hıfz ettikleri Kur’ân-ı Kerîm’i burada da okuyarak sağlamlaştırmış oluyorlar” dedi.