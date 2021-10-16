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17 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Askerî öğrenci dâvâlarında derin sessizlik

16 Ekim 2021, Cumartesi 23:50
Üzerinden 5 yılı aşkın süre geçen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok askerî öğrenci hapis cezasına çaptırıldı.

Avukat Özge Kartal 5 yıllık dâvâ süreçlerini ve yaşanan hak ihlâllerini anlatırken, “Askerî öğrenci dâvâlarına karşı derin bir sessizlik var” dedi. gazeteduvar, 15 Temmuz sebebiyle yargılanan askerî öğrencilerin dâvâlarına bakan avukatlardan Özge Kartal ile 5 yıl boyunca yaşanan mahkeme sürecini ve başından sonuna bu dâvâların hepsinde yaşanan hukuksuzluklar üzerine yapılan serencamı konuştu. Ropörtajda, gençlerin önce gözaltına alındıkları yerlerde, sonrasında hapishanelerde yaşadıkları insan hakları ihlâllerini ve avukat olarak kendisinin yaşadığı zorluklar soruldu.

Hukukçulara çağrı

Av. Kartal, “Bu dâvâ ya hukukî çevrelerden, özelikle barolardan ve sivil toplum örgütlerinden bir ilgi var mı? Özelikle hukukçulara bir çağrınız var mı?” şeklindeki bir soruda, “Bu dava başladığından beri çok fazla bir destek görmedik. Öğrencilerden bahseden hukukçular ve siyasetçiler elbette oldu. Ama bazıları hâlâ böyle bir durum mu var diye şaşırabiliyor. Bu olay yokmuş gibi davranılıyor. Sebebini 5 sene geçmesine rağmen çözemedik. Herkes her şeyi bilse de derin bir sessizlik söz konusu. Adalet herkese lâzım. Bugün başkasına yapılana sesini çıkarmayanlar yarın sıra kendilerine gelirse ses çıkaracak kimseyi bulamazlar. Özellikle hukukçuların belli değerlere sahip olması gerektiğini düşünmüşümdür. Bu değerler çerçevesinde herkesi adaletsizliklere karşı mücadele etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: askeri öğrenci davaları, sessizlik
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  • Umut

    17.10.2021 00:04:37

    Mecbur derin sessizlik olacak tabi. Konuşanı susturuyorlar. Yazanı hapse atıyorlar. Kendileri her haltı yapınca herşey mübah herşey meşru tabi.

Risale-i Nur Külliyatı

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