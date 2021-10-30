Askerler Erdoğan posteri açtı

Kastamonu’da valilikçe organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıl dönümü resmî kutlama programında Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı’nca gerçekleştirilen askerî gösteride komando askerler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini açtı.

T24’ün haberine göre, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Erdoğan’ın fotoğrafının açılmasına tepki gösterek, “Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin eline tutuşturulması hadsizliktir” dedi. CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, “Millî bayramlarımız şov alanı değildir. Bugün AKP Genel Başkanının posterinin askerimizin eline tutuşturulması doğru olmamıştır.” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. “Sindireceksiniz” gazeteduvar’ın haberine göre, Kastamonu AKP İl başkanı Doğan Ünlü de, Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında gerçekleştirilen gösteride askerlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini açmasına gösterilen tepkilere cevap verdi. “Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de; Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı’dır” diyen Ünlü, “Önce bunu kabul edecek ve içinize sindireceksiniz. İstediğiniz kadar atın tutun. Hangi yolu denerseniz deneyin fark etmeyecek. Bu ülkenin 2023 ve 2053 hedeflerine giden kutlu yolunu tıkayamayacaksınız. Başaramayacaksınız” dedi.

Okunma Sayısı: 233

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.