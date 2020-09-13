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13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Avrupa bu trajediyi sonlandırmalı

13 Eylül 2020, Pazar
UNICEF, Morİa kampının yanmasının ardından 4 bİn çocuğun ve aİlesİnİn evsİz kaldığına dİkkat çekerek, Avrupa’dan Âcİl yardım talep ettİ.

Yunanistan’ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan binlerce sığınmacı hâlâ çaresizce yardım bekliyor. Adadaki durumun vahametine dikkat çeken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 4 bin çocuğun ve ailesinin korunaksız biçimde sokakta kaldığını kaydetti. UNICEF Almanya Direktörü Christian Schneider, ‘’Avrupa derhal yardım etmeli ve bu trajediyi sonlandırmalı’’ diye konuştu. Schneider, Al- manya’nın diğer AB ülkeleriyle birlikte refakatsiz çocuk sığınmacıları alma planlarını ise memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Moria yakınlarında korunmaya muhtaç yaklaşık 200 anne ve çocuğa UNICEF tarafından desteklenen aile ve çocuk merkezinde yardım sağlandığı, bir diğer 100 çocuk ve annenin ise kısa vadede yakınlardaki yerleşkelerde desteklendiği kaydedildi.

“Yeni kamp değil, hürriyet istiyoruz”

Örgütün verilerine göre çıkan yangında kül olan Moria kampının 10 bin 800 eski sakini hâlâ barınacak güvenli bir yerden yoksun. Çok sayıda aile yangından sonra art arda üç geceyi sokaklarda, park yerlerinde, yol kenarlarında geçirmek zorunda kaldı. Öte yandan Yunan güvenlik güçlerinin evsiz kalan binlerce sığınmacıya yeni bir barınak kurmaya yardım etmek için Cuma günü Midilli’ye geldikleri belirtildi. Ancak yetkililerin insanî yardım konusunda gereken reaksiyonu göstermemesine öfkeleri giderek büyüyen yüzlerce sığınmacı ise bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteride, Moria’nın eski sakinlerinin, “Hürriyet istiyo- ruz”, “Yeni bir kamp istemiyoruz” yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Sığınmacılar günlerdir aç ve susuz olduklarını, tuvalet ve duştan dahi yoksun olduklarını belirtiyor. Yunan Hükümet Sözcüsü  Stelios Petsas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moria’daki yangının “iltica başvurusunda bulunanlar tarafından koronavirüs sebebiyle uygulanan karantinaya tepki olarak” çıkartıldığını öne sürmüştü. Sığınmacıları kendilerine ev sahipliği yapan ülkeye saygı duymamakla itham eden Petsas, “Onlara şunu açıkça söylüyoruz: Yangın yüzünden adayı terk etmeyi akıllarından çıkartsınlar” şeklinde konuşmuştu. (DW Türkçe)

Etiketler: Avrupa, trajedi
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