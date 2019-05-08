Avrupa'dan İtalya'ya uyarı: Kamu borcunuz yüzde 133

İtalya'nın 2019 yılı kamu borçlarının milli gelirine oranı yüzde 133,7'ye ulaşınca Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri Roma hükümetine uyarıda bulundu.

Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya geçen sene 2005'ten bu yana ilk kez resesyona girmişti.

Brüksel'den yapılan açıklamada Roma hükümetinin yaptığı harcamaların giderek yükseldiği ve gelecek sene de kamu borçlarının milli gelirine oranının daha da artarak yüzde 135,7'ye ulaşacağı belirtildi. Yetkililer bu rakamın Avrupa Birliği'nin koyduğu yüzde 60 limitinin iki katından fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Komisyon, İngiltere dahil olmak üzere AB sınırları içerisindeki ekonominin 2019'da 1,4 oranında genişleyeceği tahmininde bulunurken AB Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis "Avrupa ekonomisi direnç gösteriyor. Ancak hedeflerimize ulaşma konusunda risk hala var." diye konuştu. Dombrovskis birkaç ay önceki açıklamasında "AB, İtalya'nın kamu borcu oranının önümüzdeki yıllarda da azalmamasından korkuyor." demişti.

İtalya'da geçen sene yılın üçüncü çeyreğinde son 10 yılın en sert düşüşü yaşanmış ve yüzde 0.5 daralan ekonomi hükümeti zora sokmuştu. AB yetkilileri İtalya'nın bu sene öngördüğü yüzde 1'lik ekonomik büyüme hedefine ulaşırsa vergi gelirlerinin de artacağını düşünüyor.

İtalya'daki 4 Mart seçimlerinde hiçbir parti ya da ittifak parlamentoda çoğunluğu elde edememiş ve ülke uzun süre siyasi çıkmazla boğuşmuştu

Brüksel yönetimi ayrıca Belçika, İspanya, Fransa ve İtalya'da 2019 yılı kamu harcamalarının artarak ülke milli gelirlerinin yüzde 100'ünü aşabileceğini açıkladı. Brexit sebebiyle oluşan ekonomik gerilimin, Çin ve ABD arasındaki 'ticaret savaşlarının' AB ekonomisinin yavaşlamasına etki ettiği belirtiliyor.