Avukatlara ‘yeşil pasaport’ düzenlemesi Resmî Gazete’de

Avukatlara hususî damgalı pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre, avukatlara hususî damgalı pasaport olarak bilinen “yeşil pasaport” verilmesine ilişkin usûl ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, barolar düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Barolarda veya Türkiye Barolar Birliği’nde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından imzalanmamış talep formları işleme alınmayacak. Başvuru sahibi avukatlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Millî Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek.