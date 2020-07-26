Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ibadet coşkusu artarak devam ediyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı da büyük coşkuyla kılındı.

Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu. Tamamı dolan camide 86 yıl aradan sonra ikinci kez sabah namazı kılmanın heyecanı hakimdi. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namazın öncesinde ve sonrasında dualar edildi, salavatlar getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi. Cami içine giremeyen Müslümanlar, namazlarını Ayasofya Meydanı'nda eda etti. Meydanda da sık sık tekbirler getirildi, dualar edildi. Tüm gece boyu binlerce kişiyi ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 saat ibadete açık olacak. AA

Okunma Sayısı: 842

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.