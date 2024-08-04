"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

AYM’nin son kararları Sarayı rahatsız etti

04 Ağustos 2024, Pazar 10:38
ATALAY’IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN “YOK HÜKMÜNDE” DİYEN KARAR VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ DEZENFORMASYONLA İLGİLİ YETKİSİNİN İPTALİ, GÜÇ SAVAŞINI KIZIŞTIRDI.

AYM’nin son kararları Sarayı rahatsız etti

AVUKAT GÖKHAN TEKŞEN, “YARGI VE SARAY ARASINDA GÜÇ SAVAŞI VAR. BU KARARLA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN DEZENFORMASYONLA İLGİLİ YETKİSİ KAYBOLMUŞTUR” DEDİ.

Gazeteciler Cemiyeti’nin avukatı Gökhan Tekşen önce Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğuna, ardından da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile elde ettiği yetkilerinin basın özgürlüğüne müdahale olduğuna dair kararları açıklayan Anayasa Mahkemesi ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki güç savaşının iyice görünür olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Tekşen, “Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yapılabilecek nitelikteki her türlü müdahalenin kanunla yapılması gerektiği kuralı uyarınca Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı’nın çok sahiplendiği ve hakikate müdahale yönüyle ilgili değerlendirdiğimiz dezenformasyonla ilgili süreci iptal etti. Bu çok önemli ve kritik bir karar. Çünkü özellikle halk arasında da ‘Dezenformasyonla Mücadele’ olarak bilinen TCK 217/A’da yargı mensupları ve soruşturmaya müdahil olanlar Dezenformasyonla Mücadele Bülteni’ni ve İletişim Başkanlığı’ndan gelecek olan açıklamaları dikkate alıyorlardı. Bu yetki İletişim Başkanlığı açısından tamamen kaybolmuştur. İfade ve basın özgürlüğü açısından önemli bir karar. Üst üste çıkan Anayasa Mahkemesi kararları belli ki sarayda belli çevrelerde bir rahatsızlığa sebebiyet verdi. Bu güç savaşı. Yargı ve Saray arasındaki güç savaşı nezdinde rahatsız olan isimlerin bir kavgası var anlaşılan” dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bir açıklama yayınlayarak hem AYM sitesine girişin engellendiği iddialarını yalanladı hem de AYM’nin verdiği kararın kurumsal varlığıyla ilgili olmadığını savundu.

Okunma Sayısı: 2132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail yine çadırlarda kalan Filistinlileri katletti

    Erzincan - Refahiye'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

    İsrail'in kuzeyine onlarca roket fırlatıldı

    AYM’nin son kararları Sarayı rahatsız etti

    Fransa’da İsrail’e silah satışına karşı 34 bin imza

    Sudan için “acil önlem” çağrısı

    Gençler geleceğini yurt dışında görüyor

    Üreticide 6 lira olan havuç markette 31 liraya satılıyor

    Doğal gaz zammı 5 yılda yüzde 500’e dayandı

    Meşal: Pazarlık yapmayacağız ve İsrail’i tanımayacağız

    Betonlaşma tarımı bitiriyor

    Instagram yasağı e-ticareti de vuracak

    Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oldu

    ABD’de çocuk intiharları artıyor

    23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

    “Çiftçinin anası ağlıyor”

    'İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok'

    Zam değil zulüm

    Maduro: Şiddet olaylarında 2 asker öldü, 120 güvenlik görevlisi yaralandı

    Pentagon, "İsrail'in güvenliği" için alarma geçti!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM’nin son kararları Sarayı rahatsız etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zor zamanda dik durabilmek
    Ahmet BATTAL

    AYM keyfi yönetime “dur” diyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl
    Faruk ÇAKIR

    Hangi ‘tuzak’ daha tehlikeli?
    Zeynep ÇAKIR

    Ne çok aldanıyoruz
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ın çocukluğu - 3
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sami CEBECİ

    Kıyametten önce mutlaka dünya barışı yapılmalıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.