AYM raportörü HDP iddianamesinin kabulü yönünde rapor sundu

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davaya ilişkin iddianamenin kabulü yönünde rapor sundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, raportör incelemesini tamamladı. İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu. Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak. AA

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