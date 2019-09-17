AYM: Yayın yasağı basın özgürlüğü ihlalidir

AYM, Halk TV’nin başvurusu üzerine 4 eski bakan hakkındaki araştırma komisyonu ile ilgili yayınlara getirilen yasak için ‘basın özgürlüğü ihlali” kararı verdi.

Eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları için kurulan meclis araştırma komisyonu haberlerine yayın yasağı getirilmesinin yargıya taşınması sonucu Anayasa Mahkemesi’nden basın özgürlüğü ihlali kararı çıktı. Duvar’da yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme kararında, “Belirlilik, bir kuralın keyfiliğine yol açmayacak bir içerikte olmasını ifade eder… Böylece hukuk güvenliği sağlanarak kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışların önüne geçilmiş olur” görüşü savunuldu. Karar oy birliği ile alındı.

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