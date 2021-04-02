"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

AYM’ye saldırmak hukuku tanımamaktır

02 Nisan 2021, Cuma 00:15
BAHÇELİ’NİN “AYM KAPATILSIN” SÖZÜNE TEPKİLER SÜRERKEN AKP’DEN DE SÜRPRİZ BİR ÇIKIŞ GELDİ: HUKUKî OLMAYAN YAKLAŞIMLARLA HUKUK YOK SAYILAMAZ

KARARLARIYLA HUKUKU TAÇLANDIRDI

AKP Genel Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak: “Özellikle son yıllardaki kararlarıyla hukuku taçlandıran AYM’ye her karar sonrası hukukî olmayan yaklaşımlarla saldırmak bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır.”

 

DEMOKRASİYE EN BÜYÜK DARBE

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: “AYM gibi demokratik hukuk devletinin aslî bir kurumunu, beğenmediği bir karar sebebiyle ‘kapanması gereken bir kurum’ olarak ilan etmek, demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir” 

MÜSAADE ETMEYİZ, HODRİ MEYDAN

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: “Hukuk devletinden iz bırakmamaya yemin etmişler. Biz de Türkiye'yi onlardan kurtarmaya yemin ettik. Ülkeyi daha fazla felâkete sürüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Hodri meydan!”

***

AYM’ye saldırmak hukuku tanımamaktır

AYM’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi usÛl gerekçesiyle iadesi üzerine AYM’nin kapatılmasını teklif eden Bahçeli’ye “hukuku tanımıyor”  tepkileri büyüyor.

AYM’nin, HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi usûl gerekçesiyle iadesi üzerine MHP lideri Bahçeli, AYM’nin kapatılmasını teklif etti. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP iddianamesini iade etmesine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “AYM’nin iade kararı millî vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir” şeklinde açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanıp AYM’ye sunulan iddianamenin usul eksikleri gerekçesiyle iade edilmesinin HDP’ye zaman kazandırdığını ileri sürdü.

Hukuku yok saymaktır

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Anayasa Mahkemesi çıkışına cevap verdi.

Altunkaynak, “Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması dâvâsında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihaî bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır” dedi. 

Adaleti yok etme çabası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” sözlerini, “Anayasa Mahkemesi gibi demokratik hukuk devletinin aslî bir kurumunu, beğenmediği bir karar sebebiyle ‘Kapanması gereken bir kurum’ olarak ilan etmek, demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir” diyerek eleştirdi.

Davutoğlu, ‘’Şimdi Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması. Zaten Merkez Bankası’nı fiilen kapattılar. Merkez Bankası artık Merkez Bankası değil. Merkez Bankası, işlevini yapamaz hale geldi. Devlet kurumlarını kapattılar. Şimdi de Anayasa Mahkemesi’ni kapatma ve hedef gösterme üzerinden demokrasiyi ok etme çabası bu. Adaleti yok etme çabası’’ ifadelerini kullandı.

 

Hodri meydan

DEVA Parti’si üyesi, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “İktidar ortağı Anayasa Mahkemesi’ni kapatalım demiş. Yakışır. Ne de olsa hukuk devletinden herhangi bir iz bırakmamaya yemin etmişler. Biz vatanseverler de Türkiye’yi onlardan kurtarmaya yemin ettik. Ülkeyi daha fazla felâkete sürüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Hodri meydan!” diyerek meydan okudu.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni Asya'nın Manevi Mimarı

    AYM’ye saldırmak hukuku tanımamaktır

    Büyük Adam

    Kongrelerin salgına etkisi açıklansın

    Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar

    Vaka sayısı 41 bine dayandı

    ABD'de son 24 saatte 66 bin vaka ve 1071 ölüm gözlemlendi

    Askıda kıyafet

    Doğal gaza 3 ayda 4. zam

    Bahçeli evine dönsün

    Yunanistan, Trablus'ta büyükelçilik açacak

    'Rusya, sınırlarında NATO’nun faaliyetlerine karşılık önlem alıyor'

    İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

    'mRNA aşıları inaktif aşılara göre daha güçlü'

    Aileler mesleklerini çocuklarına da öğretsin

    Biden ABD ekonomisini yeniden şekillendirmek istiyor

    DSÖ'den Avrupa'ya 'aşı' uyarısı

    ABD yönetimi İsrail'i Batı Şeria'da 'işgalci' olarak görüyor

    Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Devletin siyaset ve hukukla dansı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gündüzalp Risale-i Nur’u nasıl tanıdı?
    Şükrü BULUT

    İstanbul Sözleşmesi için yeniden Bismillah!
    Osman ZENGİN

    Ah efendim! Erken göçtün, bizi yetim bıraktın...
    Cevher İLHAN

    “Kapatma dâvâsı” daha baştan muallel
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtiyar dünyanın son demleri
    Risale-i Nur'dan

    Zübeyir, en lüzumlu zamanda imdadıma geldi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bütün sesleri birden işitmesi
    İbrahim ERSOYLU

    Nifak güçlerinin tuzağına düşmemek
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Sadakatli Kahraman: Risale-i Nur ölçülerinden hiç taviz vermedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.