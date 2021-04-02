BAHÇELİ’NİN “AYM KAPATILSIN” SÖZÜNE TEPKİLER SÜRERKEN AKP’DEN DE SÜRPRİZ BİR ÇIKIŞ GELDİ: HUKUKî OLMAYAN YAKLAŞIMLARLA HUKUK YOK SAYILAMAZ

KARARLARIYLA HUKUKU TAÇLANDIRDI

AKP Genel Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak: “Özellikle son yıllardaki kararlarıyla hukuku taçlandıran AYM’ye her karar sonrası hukukî olmayan yaklaşımlarla saldırmak bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır.”

DEMOKRASİYE EN BÜYÜK DARBE

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: “AYM gibi demokratik hukuk devletinin aslî bir kurumunu, beğenmediği bir karar sebebiyle ‘kapanması gereken bir kurum’ olarak ilan etmek, demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir”

MÜSAADE ETMEYİZ, HODRİ MEYDAN

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: “Hukuk devletinden iz bırakmamaya yemin etmişler. Biz de Türkiye'yi onlardan kurtarmaya yemin ettik. Ülkeyi daha fazla felâkete sürüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Hodri meydan!”

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AYM’ye saldırmak hukuku tanımamaktır

AYM’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi usÛl gerekçesiyle iadesi üzerine AYM’nin kapatılmasını teklif eden Bahçeli’ye “hukuku tanımıyor” tepkileri büyüyor.

AYM’nin, HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi usûl gerekçesiyle iadesi üzerine MHP lideri Bahçeli, AYM’nin kapatılmasını teklif etti. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP iddianamesini iade etmesine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “AYM’nin iade kararı millî vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir” şeklinde açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanıp AYM’ye sunulan iddianamenin usul eksikleri gerekçesiyle iade edilmesinin HDP’ye zaman kazandırdığını ileri sürdü.

Hukuku yok saymaktır

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Anayasa Mahkemesi çıkışına cevap verdi.

Altunkaynak, “Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması dâvâsında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihaî bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır” dedi.

Adaleti yok etme çabası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” sözlerini, “Anayasa Mahkemesi gibi demokratik hukuk devletinin aslî bir kurumunu, beğenmediği bir karar sebebiyle ‘Kapanması gereken bir kurum’ olarak ilan etmek, demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir” diyerek eleştirdi.

Davutoğlu, ‘’Şimdi Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması. Zaten Merkez Bankası’nı fiilen kapattılar. Merkez Bankası artık Merkez Bankası değil. Merkez Bankası, işlevini yapamaz hale geldi. Devlet kurumlarını kapattılar. Şimdi de Anayasa Mahkemesi’ni kapatma ve hedef gösterme üzerinden demokrasiyi ok etme çabası bu. Adaleti yok etme çabası’’ ifadelerini kullandı.

Hodri meydan

DEVA Parti’si üyesi, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “İktidar ortağı Anayasa Mahkemesi’ni kapatalım demiş. Yakışır. Ne de olsa hukuk devletinden herhangi bir iz bırakmamaya yemin etmişler. Biz vatanseverler de Türkiye’yi onlardan kurtarmaya yemin ettik. Ülkeyi daha fazla felâkete sürüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Hodri meydan!” diyerek meydan okudu.