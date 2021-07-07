AYM’ye teşekkür etti

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği yeniden yargılama kararı kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere dün akşam saatlerinde serbest kalan Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

“Bizim direnişimiz demokrasi, hak, hukuk, adalet üzerineydi” diyen Gergerlioğlu, “Ben yerel mahkemede, istinafta, Yargıtay’da mağdur edildim; ardından Meclis’te hızlıca bu karar okunsun, ondan sonra son sığınacağımız yer Anayasa Mahkemesi ve o da ne kadar net, kesin bir karar verdi. Ben burada Anayasa Mahkemesi’ne çok teşekkür ediyorum çünkü çok hızlı bir süreç işletti. Anayasa Mahkemesi’nin kararı çok kesin bir karardır. Oy birliğiyle alınmıştır. O yargı süreçlerinin utanması lâzım. İki açıdan hak ihlâli veriyor. Birincisi siyaset yapma hakkım gasp edilmiş, ikincisi ifade özgürlüğüm gasp edilmiş ve bizim gibi yüz binlerce insan var” ifadelerini kullandı.