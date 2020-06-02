209 AYDIN, YAZAR VE SANATÇI: SON DÖNEMDE ARTAN PROVOKASYONLAR, SORUMSUZCA SARF EDİLEN VE KİTLELERE YAYILAN KİN VE NEFRET SÖYLEMİNDEN BESLENİYOR.

Nifak tohumları ekiliyor

“Ülkemizin içine sokulduğu atmosferden kaygılıyız. Toplumu ayrıştırıcı dil ve davranışlar bölücüdür; halkı kamplara ve gruplara ayırmakta, barışçı ortak yaşama darbe vurmakta, nifak tohumları ekmektedir. Ötekileştirme kimseye fayda getirmez.”

Bu tutum terk edilmeli

“BU dili ve davranışı benimseyenler, kendilerini de ‘karşı taraf’ ve ‘öteki’ yerine koyduklarının farkına varmalıdırlar. Bu tutum terk edilmelidir. Halkımızı oluşturan bütün unsurlar aslî unsurlar ve bu devletin eşit haklara sahip yurttaşlarıdır.”

Resmî mercilere ve halkımıza

“Paylaştığımız bunca ortak değere rağmen, ne amaçla olursa olsun, bu unsurlar arasında ayrım gözetmek, birlikte yaşama amaç ve iradesine aykırıdır. Bundan geri durulmalıdır. Endişelerimizi bütün resmî mercilerin ve halkımızın dikkatine sunuyoruz.”



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Ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım

209 aydın, yazar ve sanatçı yayınladıkları bildiride, toplumu ayrıştırıcı dil ve davranışların zararlı ve bölücü olduğunu söyleyerek bu tutumun terk edilmesi çağrısında bulundu.

Öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink anısına kurulan Uluslar arası Hrant Dink Vakfı’na, eşi Rakel Dink ve vakıf avukatına elektronik posta yoluyla gönderilen ölüm tehdidi muhtevalı mesaja ilişkin 209 aydın, gazeteci, yazar, sanatçı, aktivist, siyasetçi açıklama yaptı. Bildiride, “Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin son zamanlarda içine sokulmakta olduğu atmosferden duyduğumuz kaygıyla, bu açıklamayı bütün resmi mercilerin ve halkımızın dikkatine sunmak istiyoruz. Son günlerde birbiri ardına gelen provokatif saldırıların münferit olaylar olmadığını, sorumsuzca sarf edilen ve kitlelere yayılan kin ve nefret söyleminden beslendiğini görüyoruz. Toplumu ayrıştırıcı dil ve davranışlar zararlı ve bölücüdür; halkı kamplara ve gruplara ayırmakta, barışçı ortak yaşama darbe vurmakta, nifak tohumları ekmektedir. Ötekileştirme kimseye fayda getirmez. Bu dili ve davranışı benim seyenler, kendilerini de ‘karşı taraf’ ve ‘öteki’ yerine koyduklarının farkına varmalıdırlar. Bu tutum terk edilmelidir.

Birlikte yaşama iradesine aykırı

Bildirinin devamında şu ifadeler kullanıldı: “Halkımızı oluşturan bütün unsurlar asli unsurlar ve bu devletin eşit haklara sahip yurttaşlarıdır. Paylaştığımız bunca ortak değere rağmen, ne amaçla olursa onlar, bu unsurlar arasında ayrım gözetmek, birlikte yaşama amaç ve iradesine aykırıdır. Bundan geri durulmalıdır.” Bildiriye imza atan isimlerin bir kısmı şöyle: Ali Bayramoğlu, Baskın Oran, Bekir Ağırdır, Etyen Mahçupyan, Fuat Keyman, Levent Gültekin, Orhan Pamuk, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Ufuk Uras. Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderilmişti. Vakıf yetkilileri tehdit içeren mesajla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgi- lendirildiğini duyurmuş; vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı ‘kardeş masalları’ anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor” denmişti.

İstanbul – Yeni Asya