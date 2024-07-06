Ayşe Ateş: Yarım mahkeme ile kurgulanan tiyatro

Sinan Ateş davasında 10 sanık serbest bırakıldı, mahkeme soruşturmayı genişletmeme kararı aldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada, olayla ilgili ulaşım süreçlerinde adı geçen 9 sanık ve eski MHP İstanbul İl Yöneticisi hakkında tahliye kararı verdi.

Mahkeme, Ayşe Ateş’in dava tutanağına geçirmesine rağmen MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile İzzel Ulvi Yönter’le ilgili herhangi bir şekilde soruşturmayı genişletecek araştırma yapılmasını kabul etmedi. Mahkeme, Ateş’in öldürülmesindeki ilk soruşturma dosyasını yürüten savcılar Durdu Özer ile Durmuş Ali Kaya’nın hazırladığı 17 şüpheli hakkında dosyayı bu davayla birleştirmeyi de kabul etmedi. Dolayısıyla Mahkeme, o dönemki MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile şimdiki Ülkü Ocakları Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın herhangi bir şekilde davaya dahil edilmesini kabul etmedi. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Sincan’daki bu yargılamaya eksik iddianame ile yapılan yarım mahkeme diyoruz. Olumlu olsun ya da olmasın alınan her kararı da hukuki olarak eksik bulduğumuzu aziz milletimize beyan ediyoruz” diye konuştu.