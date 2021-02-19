Bahçeli’nin sözleri niye yankılanmadı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni anayasa konusunda ilk dört maddeyle ilgili tartışmaları başlamadan bitirdiğini söyledi.

Beki, “Bahçeli’den laikliğe koruma kalkanı” başlıklı köşe yazısında MHP liderinin son grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlattı: “Haberiniz var mı, Bahçeli Anayasa’nın başlangıç maddeleriyle ilgili tartışmayı başlamadan bitirdi. Son grup toplantısında, Cumhuriyet’in temel niteliklerini belirleyen Anayasa’nın ilk dört maddesini kırmızı çizgi ilân etti. MHP liderinin, o maddelere dokundurtmayacağını gösteren sert bir ihtardı. Niye yankılanmadı, anlamış değilim. Bahçeli laiklikten dönüşe izin vermeyeceğini, Anayasa’dan çıkarttırmayacağını duyuruyor bir yerde. Hem de “Anayasa laiktir laik kalacak” sloganı atmadan. ‘Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek’ maddeleri değiştirme teklifine kapıyı baştan kapattığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’i reform yılı ilân ettiğinde ne olduysa yine aynısı oldu. Bahçeli, demokrasi ve hukuk reformlarına çerçevesini çizerek destek vermişti.”

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