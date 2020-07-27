Bakan Akar, 4 askerimizin otobüs devrilmesiyle şehit olduğu Mersin'e gidiyor

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.

Mersin - Mut'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 askerimiz şehit oldu Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker şehit olmuştu. Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor. AA

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