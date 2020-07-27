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31 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Bakan Akar, 4 askerimizin otobüs devrilmesiyle şehit olduğu Mersin'e gidiyor

27 Temmuz 2020, Pazartesi 10:45
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.

Mersin - Mut'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 askerimiz şehit oldu

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker şehit olmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.

AA

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