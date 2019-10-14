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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Bakan Akar CHP ve MHP'yi de ziyaret etti

14 Ekim 2019, Pazartesi 20:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret eden Akar, "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bilgi verdi. Diğer yandan MHP Genel Merkezi'ni de ziyaret eden Akar, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede, Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de bulundu.

İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede herhangi bir şekilde terör koridoruna müsade etmedik, etmeyeceğiz, birincisi bu. İkincisi de güvenli bölgeyi tesis edip hem kendi hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de diğer taraftan bu bölgeden ayrılmış bulanan Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde evlerine ve topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret eden Akar, "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun makamında basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Akar, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini dinlediğini söyledi.

Görüşmenin güzel geçtiğini ifade eden Akar, harekatın Mehmetçik'in kahramanlık ve fedakarlığıyla başarılı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bakan Akar, tarihe altın harflerle yazılacak faaliyetlerin icra edildiğinin altını çizerek, kontrol altına alınan bölgelerdeki halkın desteğinin de kendileri için moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Milletin desteğinin Mehmetçik'in moral ve motivasyonunu yükselttiğini belirten Akar, "Hakikaten istekli, yetenekli personelimizin çalışmalarıyla inşallah bu harekatı olabildiğince kısa zamanda tamamlamaya çalışacağız. El yapımı patlayıcılarla, mayınlarla mücadele devam ediyor. Tuzaklar, keskin nişancılar, bir sürü ihtimaller var." diye konuştu.

"Bu işi hassas şekilde yönetiyoruz"

Askerlerin güvenliğine zarar gelmeyecek şekilde bu işi dikkatli, hassas şekilde yönetmeye çalıştıklarına işaret eden Akar, birinci önceliklerinin sivillere zarar gelmemesi olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, koalisyon askerine zarar gelmemesi için de tüm tedbirleri aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir dini, etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok. Onlara karşı herhangi bir hareketimiz yok. Bu harekatın tek hedefinde teröristler var. Bunlarla mücadele devam ediyor. DEAŞ ile mücadelemizin PKK'dan, YPG'den hiçbir farkı yok. Hepsi terörist. Dolayısıyla bunlara karşı da bizim yaptığımız yöntem ile yollar aynı. Dün biliyorsunuz, birinci öncelikli olarak, Tel Abyad'daki DEAŞ hapishanesine yöneldik. Oraya vardığımızda PKK'lıların, YPG'lilerin buradaki terörist DEAŞ'lıları kaçırdıklarını, hapishaneyi boşalttıklarını gördük. Bunu da gerekli şekilde tespit ettik, gerekli makamlarla görüşmelerimizi, konuşmalarımızı, koordinasyonumuzu yapıyoruz. Sonuç olarak, bölgede herhangi bir şekilde terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz, birincisi bu. İkincisi de güvenli bölgeyi tesis edip hem kendi hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de diğer taraftan bu bölgeden ayrılmış bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde evlerine ve topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız.

Biz başından beri ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim burada yapmaya çalıştığımız tek şey, 82 milyon halkımızın, ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, bu amaçla çalışıyoruz."

Fırat'ın batısıyla ilgili gelişme olup olmadığı yönündeki soruyu Akar, "Çalışmalarımız sürüyor." diyerek cevapladı.

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Akar MHP'yi de ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştüğünü, görüşmede Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Fırat'ın doğusundaki faaliyetlerin koordinasyonunu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştüklerini, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Akar, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede, Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de bulundu. 

Akar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsız olması nedeniyle Yalçın ile görüştüklerini, gelişen durumlarla ilgili bilgi sunduklarını ve Bahçeli'ye acil şifa dileklerinde bulunduklarını ifade etti.

Harekat kapsamında faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiğini ve yüksek moralle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kendilerine düşen görevi büyük bir mücadele içinde sürdürdüklerini belirten Bakan Akar, "Milletimize layık olmaya çalışıyoruz asil milletimizden aldığımız güçle. Güveniyle, duasıyla, sevgisiyle bize büyük moral veriyor milletimiz. Sadece ülkemizde yaşayan milletimiz değil, Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de sevgi gösterisinde bulunmaları arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun ediyor. Moralimizi, motivasyonumuzu son derece yükseltiyor. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." dedi.

Akar, terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Orada bir Güvenli Bölge kurulması için gayret gösteriyoruz. Güvenli Bölge kurulduğu zaman hem ülkemiz için hem komşumuz, Suriyeli kardeşlerimiz için önemli gelişme olacak. Bir taraftan hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan da yerinden, yurdundan edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde evlerine ve topraklarına dönmelerini mümkün kılacağız. Biz bunu yaparken hiçbir din, hiçbir etnik, hiçbir mezhepsel orijine bakmamız söz konusu değildir. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimiz buna manidir, farklı bir şekilde uygulama yapmamız mümkün değil. Bu konuda arkadaşlarımız Silahlı Kuvvetler mensupları son derece bilgili, son derece bilinçli... Bir taraftan sivillerin zarar görmemesi için tedbir alırken, diğer taraftan bölgedeki koalisyon güçleri ile başta Amerika olmak üzere yakın koordinasyon içindeyiz. Orada mevcut olan Amerikan ve koalisyon personeline zarar gelmemesi için her türlü tedbir alınmış bulunmakta. Onlarla sıkı işbirliği içindeyiz."

"İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi haberler alacaksınız"

Akar, Rusya tarafıyla da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çerçevede Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştüklerini söyledi.

Şoygu ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Akar, "Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi." diye konuştu. 

Akar, DEAŞ konusunun önemli konulardan biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teröristlerin birbirinden farkı yoktur. Etnik kökeni, dini kökeni, hiçbir şekilde buna bakmadığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere defalarca tekrarladık. Bu konuda DEAŞ ile mücadelemiz sürecek. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda Telebyad'a giriş yapıldığında özel bir timimizi süratle, yüksek bir tempoyla belirlediğimiz, daha önceden bildiğimiz hapishane olarak kullanılan DEAŞ'lıların tutulduğu yere gönderdik. Fakat YPG'li teröristlerin DEAŞ teröristlerini kaçırttığını, hapishanenin kapılarını açtığını orada gördük. Bunları fotoğrafla tespit ettik ve ilgili makamlarla bunları koordine ediyoruz, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bu çerçevede mücadelemiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi haberler alacaksınız." 

AA

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