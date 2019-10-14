"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

14 Ekim 2019, Pazartesi 15:14
Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. " dedi.

'YPG/PKK, IŞİD mensuplarını bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partisinin genel merkezindeki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

 

Akşener'e Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verildiğini belirten Akar, "Harekat ile ilgili öncesiyle, sonrasıyla ilgili ve devamıyla ilgili bazı bilgileri kendilerine takdim ettik. Sayın Genel Başkan'ın görüşlerini dinledik, sorularını cevaplandırmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Gerekli çalışmalar yapıldıktan, ciddi ve samimi şekilde muhataplarla görüşüldükten sonra konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO içindeki ittifaka uygun bir şekilde koalisyonla, ABD ile birlikte çözüm için çalıştıklarını anlatan Akar, bunun mümkün olmadığını gördükleri için ülkenin hak ve menfaatleri konusunda bir karar verdiklerini ve bu kararın da 9 Ekim saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığını vurguladı. 

"Bizim için tek hedef teröristler"

Buradaki faaliyetlerin Mehmetçik'in büyük bir başarısıyla, kahramanlığıyla, fedakarlığıyla devam ettiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Tel Abyad kontrolümüz altında, Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki mücadelemiz, sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil, bu manada mücadelemiz söz konusu değil, onların güvenliği de bizim için önemlidir. Dolayısıyla, özellikle Kürt kardeşlerimizin Türkiye'deki ve Suriye'nin kuzeyindeki, onların rahatı ve huzuru ve güvenliği için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Özellikle Tel Abyad'da ve Resulayn'da oraları kontrol altına aldıktan sonra ülkemiz lehinde, Silahlı Kuvvetlerimiz lehinde oradaki vatandaşların, Suriye'deki kardeşlerimizin yaptıkları gösteriler, yaptıkları açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."

DEAŞ konusunda bir hapishane meselesinin bulunduğunu bildiren Akar, "Bu hapishanelerle ilgili elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesinde, oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğrafla, filmle tespit ettik, muhataplarla bunları görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Masum kişilere zarar gelmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz"

İnsani konularda da çok hassas olduklarına işaret eden Akar, "Herhangi bir şekilde masum bir insana, masum bir kişiye zarar gelmemesi için hem planlamada hem uygulamada hem icrada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz, bunun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri milli, manevi, mesleki değerlerine son derece bağlı, elinden geldiğince tamamen ahlaki değerler ölçüsünde mücadelemizi son derece temiz bir şekilde sürdürüyoruz. Buradaki esas olan husus; ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimiz, esas olan budur, gayretimiz budur." diye konuştu. 

"Bu sadece ülkemizin, halkımızın, sınırlarımızın güvenliği değil aynı zamanda Suriye'nin de kuzeyinin güvenli bir bölge haline gelmesiyle orada yaşayan, yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine ve topraklarına güven içinde dönmelerini sağlamak da bizim bir başka amacımız." diyen Milli Savunma Bakanı Akar, "Dolayısıyla buradaki faaliyetlerin bu şekilde devamıyla inşallah burada güvenli bölge gerçekleşecek ve sonuçta burada sulh ve sükun gerçekleşecek ve bu şekliyle harekat tamamlanacak." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

    'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

    İklim değişikliği hakkında Türkiye'yi de ilgilendiren endişelendiren açıklamalar

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Mehmetçik'i unutmadılar...

    İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

    Tarihi "Osmanlı köyü"nde erken hasat

    'YPG/PKK, IŞİD mensuplarını bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir'

    'Şelaleler şehri' lisan-ı haliyle tefekküre davet ediyor

    KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

    Ayvalık'tan üzücü haber: 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp, 33 göçmen kurtarıldı

    MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

    Tarihî tesbitler

    Tel Abyad da teröristlerden arındırıldı

    Hürriyetlerde de ilerlemeliyiz

    ‘Adalet’ sosyal medyada aranıyor

    'Ayn el-Arab'daki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı'

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya ve Kenya'ya başsağlığı mesajı

    Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı açık ara farkla Kays Said oldu

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Peş peşe gelen depremler ve korku
    Mehmet KARA

    EYT’liler kime inansın!
    Genel

    Tarihî tesbitler
    Süleyman KÖSMENE

    Bu halimizde münakaşa eden haksızdır
    Faruk ÇAKIR

    Bindiği dalı kesen medya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlere yoğunlaşmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Özeleştiri ayıp değil, fazilettir
    Risale-i Nur'dan

    Hizmetin mükâfatı hizmet içinde derc edilmiş
    Şükrü BULUT

    Berlin’in iki güzide evlâdı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.