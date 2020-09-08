Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yla Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tatbikatlarında gerçek mühimmat kullandığına yönelik iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Bizim (Doğu Akdeniz'deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Doğu Akdeniz'e ilişkin bazı girişimleri olduğunu anımsatarak, "Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki) inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi." diye konuştu.

İlkeli ve dürüst davranmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var." dedi.

Kongo'dan ilk dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleşen ziyaret

Mevkidaşı Gakosso'nın ziyaretinin Kongo'dan ilk dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleşen ziyaret olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, iki ülkenin 2013 ve 2014'te büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açtığını anımsattı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ise "dostluğu ve potansiyeli" yansıtmadığını, halihazırda 60 milyon dolar olan ticaret hacmini önce 100'e daha sonra da 200 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bazı Türk firmalarının Kongo'da yatırım yaptığına, iki ülke arasında müzakere edilen anlaşmaların tamamlamasıyla birlikte hem hukuki zeminin hem de ticari yatırımların artırılmasının önünün açılacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının da bir an önce tekrar uçuşları başlatmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti'ne FETÖ ile mücadeleye verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, tüm FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildiği bilgisini paylaştı.

"Yunanistan sürekli agresif tutum sergiliyor"

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusuna ilişkin, Türkiye'nin ilgili tüm girişimleri desteklediğini belirterek, "En son NATO'ya da 'evet' dedik, Yunanistan da 'evet' dedi. Yunanistan, NATO'nun açıklamasından sonra reddetti. Burada samimiyet yok. Artık Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de çok sıkıldı çünkü tüm ilişkileri rehin alıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından haklı olmadığını herkesin söylemeye başladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tezlerini uluslararası hukuk çerçevesinde güçlü bir şekilde anlattığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Kendimize de güvendiğimiz için masada da varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor. Onun yerine sahada ve masada üstünlük sağlayamadığı için ve psikolojik üstünlüğü de kaybettiği için sürekli agresif tutum sergiliyorlar." açıklamasında bulundu.

Yunanistan'ın 10 kilometrekarelik bir adacığa 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı talebinde bulunmasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Başka hangi ülke bu kadar arsızca bir talepte bulunabiliyor. Dünyada böyle bir örnek yok." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 6 millik karasuları üzerinde 10 millik hava sahası talep eden tek ülkenin de Yunanistan olduğuna dikkati çekerek, "Biz Yunanistan maksimalist taleplerde bulunuyor derken, Yunanistan'a iftira atmak için bunları söylemiyoruz. Rakamlarla her şey ortada." dedi.

"Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’yle ilgili de Yunanistan’ın Türkiye’ye ders verecek en son ülke olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Yunanistan'da Türklerin dışında da Müslümanlar olduğunu hatırlatarak, Yunanistan'ın özellikle Türk soydaşlarına zulüm politikası uyguladığını söyledi.

Yunanistan'ın Ayasofya'nın kültür mirasının yok edildiğine yönelik iddialarına ilişkin ise Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar kim korudu, biz koruduk, ecdadımız korudu. Camiyken de koruduk, müzeyken de. Bu konuda görüş belirtebilen UNESCO'dur. Yakın diyalog içindeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamaların kendilerini şaşırtmadığını ancak ibretlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün DHKP-C, PKK, FETÖ, Atina sokaklarında, Yunanistan sokaklarında serbestçe dolaşıyor. Bizde Yunanistan'ın aleyhine faaliyet gösteren herhangi bir kurum ya da kişi var mı? Müsaade etmeyiz biz. Hangi ülke olursa olsun, ilişkilerimiz iyidir, kötüdür bunlara bakmayız. Dolayısıyla bu konularda ilkeli davranmak gerekiyor."

"Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır, YPG'dir ve terör örgütleridir"

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyareti ve ziyarete ilişkin PKK'nın yaptığı açıklamaya, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin verdiği yanıtın sorulması üzerine, PKK'nın en çok Kürtlere zulmettiğini ve zarar verdiğini anlattı.

Irak'taki bölgesel yönetimin, PKK'nın bu zulmünü daima dile getirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Esasen şu anda Kuzey Irak'ta PKK en çok zararı Kürtlere veriyor." dedi.

Terör örgütü PKK'nın, Süleymaniye bölgesinde Kürdistan Yurtseverler Birliğini (KYB) neredeyse tamamen kontrolü altına aldığını, şehirleri kontrol ettiğini ve 1000 köyü de elinde tuttuğunu belirten Çavuşoğlu, "PKK'nın buradaki asıl hedefi, Erbil yönetimini ele geçirmektir. Türkiye'deki bölücü faaliyetlerinin başarılı olamayacağını gördü." dedi.

Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani'nin Türkiye ziyaretinde de PKK ile mücadelede neler yapılabileceğini görüştüklerini kaydederek, nerede olursa olsun teröristler ile Kürtlerin ayırt edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan ağır eleştirilerin doğru olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Buradaki Kürt kardeşlerimizi de PKK gibi görürsek, hata içine düşmüş oluruz. Burada Kürt düşmanlığı da olur. Biz Kürt düşmanlığına karşıyız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şeyi kabul etmemiz lazım. Burada Kürtlerin en büyük düşmanı PKK'dır, YPG'dir ve terör örgütleridir. Bunlarla mücadelede de en çok katkıyı da yine Kürt kardeşlerimizin vermesi gerekiyor. Kürt kardeşlerimizin haklarıyla ilgili gerekenleri biz her yerde söylüyoruz ama terör örgütüyle de birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Neçirvan'ın ziyaretinde de bunları görüştük. Dolayısıyla PKK'nın Neçirvan Barzani'ye ya da Erbil'e saldırması son derece doğaldır. Biz de bundan dolayı şaşırmadık."

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, İletişim, Gençlik ve Spor alanlarında İşbirliği Anlaşması" imzalandı.