Bakan Koca açıkladı: 5 ülkeye seyahat kısıtlaması getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." AA

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