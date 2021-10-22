Bakan Koca'dan aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı hakkında en gerçekçi fikre sahip kişilerin hastalığı aşı vesilesiyle hafif atlatanlar olduğuna dikkati çekerek, aşılanma çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Kovid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Kovid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı. AA

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