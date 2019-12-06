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Bakan Kurum: 13 termik santralin ayrı ayrı incelemesi yapılacak

06 Aralık 2019, Cuma 13:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerle ilgili, "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler. 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." diye konuştu.

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Etiketler: termik santral
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