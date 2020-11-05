Bakan Kurum: Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,"Bugün itibarıyla 34 bin 72 binada 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231, 3924 bağımsız bölümden oluşuyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası bölgede oluşan hasarla ilgili şunları söyledi: "Bugün itibarıyla 34 bin 72 binada 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231, 3924 bağımsız bölümden oluşuyor. 1834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bu çerçevede 12 binamızın yıkımlarını tamamladık." "Sahada yoğun şekilde DASK hasar tespitleri yapılmaktadır" Bakan Kurum, "En geç bir ay içinde tüm DASK hasarlarının tespitleri yapılıp vatandaşlarımıza ödemeleri yapılmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla 153 vatandaşımıza 6,3 milyon liralık DASK ödemesi yapılmış, hesaplarına yatırılmıştır." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ege Bölgesi'ndeki sigorta oranı yüzde 58 seviyelerine ulaşmış durumda. Depremden sonra 14 ilde 11 bin 300 hasar ihbarı alınmış durumda, bu ihbarlardan 10 bin 300'ü İzmir'den geldi. Sahada yoğun şekilde DASK hasar tespitleri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı. AA

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