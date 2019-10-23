Bakan Mecliste var-yok

Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kuruluna katılmayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Meclis’teki varlığını işaret ederek, “Keşke ucube anayasa değişikliğini yapmasaydınız, bir odaya bakanı oturtmak yerine Meclis Genel Kurulunda olsaydı da sorunları yüzüne bakarak dile getirseydik” dedi.

Gürer “nöbetçi bakan” uygulaması ile TBMM’ye gelen ama genel kurul çalışmalarına katılmayan Milli Eğitim Bakanını eleştirerek, “Ucube Anayasa değişikliği ile Bakanın Meclis’e gelip genel kurula katılmamasının AKP eli ile ortadan kaldırıldı. ‘Nöbetçi Bakan’ uygulaması ile verilen bir odada görev yapan ancak Anayasa değişikliği nedeni ile meclis genel kuruluna katılamayan ilk Bakan da MEB Bakanı oldu” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

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