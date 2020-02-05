Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Kurtköy Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.

Bakan Turhan: Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok

NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şunları kaydetti:

"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."

Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Uçuşlar İstanbul Havalimanı'na sevk edildi"

Bakan Turhan, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada ise yolcuların bir kısmının kendi imkanlarıyla uçağı terk ettiğini dile getirerek, kalan yolcuların da yardım ekipleri tarafından uçaktan alındığını söyledi.

Gelen bilgilere göre ağır yaralı olmadığını aktaran Turhan, "Yaralı olan yolcularımız var. Onlar da ambulanslarla hastanelere gönderiliyor. Bu hava şartlarında sadece bu uçağın değil herhangi bir uçak da bu sorunu yaşayabilir zaman zaman. Uçağın hızını alamayıp, pistin dışına çıktığın biliyoruz. Şu anda tahliye devam ediyor. Uçuşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. İstanbul Havalimanı'nda sıkıntı yok, gelen tüm uçakları alanda karşılamaya durum müsait." diye konuştu.

Bakan Turhan, kaza sonrasında bölgeye yeterli sayıda ambulans gönderildiğini, ihtiyaç olması durumunda daha fazla ambulansın intikal ettirileceğini kaydetti.

Vali Yerlikaya: Yolcuları tahliye çalışmaları başlatılmıştır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır."

"Yaralı 21 kişi hastanelere sevk edildi"

Yerlikaya, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazazedelerin tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.