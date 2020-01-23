Bakanlıklar vekâletle yönetiliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in bakanlık kadrolarının yapısıyla ilgili yönelttiği sorulara Bakanlardan cevap geldi.

Gürer’in Bakanlara sorduğu, “Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekâleten görev yapan kişi sayısı ne kadardır? Müdür olarak vekâleten görev yapan il müdürü var mıdır, varsa boş kadroların doldurulmama nedeni nedir?” şeklindeki sorularına verilen cevaplar bakanlıkların yönetim şeklini gözler önüne serdi. Gürer’in sorusunu cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, “Bakanlığımızda halen toplam 12 üst düzey (Genel Müdür, Müstakil Daire Başkanı ve Bölge Müdürü) personel vekâleten görev yapmakta olduğunu” belirtti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise “Bakanlığımız merkez birimlerde 35, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde 12, Serbest Bölge Müdürlüklerinde 4 personel üst düzey kadrolarda vekâleten görev yapmaktadır. Ayrıca bakanlığımız Ticaret İl Müdürü kadrolarına 38 personel vekâlet etmektedir” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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