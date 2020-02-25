Barbarlığa tepki

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli gencin naaşına yönelik insanlık dışı uygulama barbarlık olarak değerlendirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında şehit ettikleri Filistinlinin naaşını buldozerle sürüklemesini, “Nefret ve ırkçılığı ihtiva eden barbar ve acımasız bir eylem.” olarak değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah Gazze sınırı yakınında şehit ettiği 27 yaşındaki “Muhammed En-Naim” adlı Filistinli gencin naaşına yönelik insanlık dışı uygulaması kınandı. Açıklamada, İsrail askerlerinin şehidin naaşını buldozerle yerde sürüklemesi ve aşağılamasına ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu uygulama, İsrail ordusunun nefret ve ırkçılığın ölçeğini yansıtan barbar ve acımasız bir eylemdir. İsrail askerlerinin bu uygulamaları Filistinlilere karşı işlediği cinayetler, baskılar ve tacizlerle sürmektedir”

‘Ahlaki düşüklükleri bir kez daha ortaya çıktı’

İsrailli aşırı sağcı bazı liderlerin de askerlerin şehidin naaşına yönelik uygulamasının yer aldığı video görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştıklarına işaret edilen açıklamada, “İşgal devletinin faşizmi ve ahlâkî düşüklüğü şehit Muhammed En-Naim’in naaşına yönelik uygulamasında bir kez daha ortaya çıkmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Şehidin naaşını buldozerle sürüklemişti

İsrail askerlerinin sabah Gazze’nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında ateş açtığı iki Filistinliden biri şehit olmuş, biri yaralanmıştı. İsrail askerlerinin, şehit ettikleri Filistinlinin naaşına yaptıkları insanlık dışı uygulama tepkiye sebep olmuştu. Askerler, şehit ve yaralıyı almak isteyen Filistinlilere ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı. Öte yandan, İsrail ordusu, “patlayıcı yerleştirmek” için sınıra yaklaştığını iddia ettiği iki kişiye ateş açıldığını duyurmuştu.