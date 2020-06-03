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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Barolar: Teklif geri çekilsin

03 Haziran 2020, Çarşamba 23:19
Barolar, iktidarın baroların seçim sistemi ve “çoklu baro”yu da ihtiva eden sistem değişikliğine karşı. Baroların hazırladığı ortak bildiride, hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi istendi.

Barolar, iktidarın yasa değişikliği girişimine karşı yol haritasını belirledi. Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile görüşerek itiraz ve taleplerini ileten barolar, “Çoklu baro ülkeyi temelden böler, askıya alın” çağrısında bulundu. BBC Türkçe’nin haberine göre, barolar, iktidarın baroların seçim sistemi ve “çoklu baro”yu da ihtiva eden sistem değişikliği girişimine karşı harekete geçti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katılımı ile Ankara’da düzenlenen toplantıda, barolar iktidara, ülke şartlarının da uygun olmadığı pandemi döneminde yasal düzenleme hazırlığından vazgeçme çağrısı yaptı.

MUHALEFET DESTEK VERİYOR

İlerleyen süreçte TBB ve baroların da sürece katılımıyla avukatlık yasasında kapsamlı değişiklik yapılması talebinde bulunan barolar, siyasetçileri ikna için harekete geçti.

TBMM’de siyasî partilerin grup başkanvekilleri ve bölgelerinin milletvekilleri ile görüşen bazı baro başkanları, “Çoklu baro ülkeyi temelden böler. Baroları siyaset yapmakla suçluyorsunuz, ama bu düzenlemeyle siz baroları siyasetin kucağına itmiş olacaksınız, bu düzenlemeyi askıya alın” talebini iletti. AKP, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşcinsellikle ilgili sözlerine yönelik açıklaması üzerine başlayan tartışma sebebiyle gündemine aldığı barolarla ilgili yasal düzenleme konusundaki çalışmalarını tamamlamak üzere. Teklifin bu ay içinde TBMM Başkanlığ’na sunulması planlanıyor. Muhalefet partilerinin yönetici ve milletvekilleri, baroların taleplerine destek vereceklerini belirtirken, MHP ve AKP’li milletvekilleri de tavsiyeleri dinleyip, parti yöneticilerine ileteceklerini dile getirdiler. 

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