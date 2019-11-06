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7 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Barzani: Biz de kendimizi sorgulamalıyız

06 Kasım 2019, Çarşamba 16:00
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Neçirvan Barzani, Türkiye’nin Suriye’deki harekâtına ilişkin değerlendirmesinde “Suriye krizinin başlangıcında Türkiye’nin Suriye’deki asıl sorunu Kürtler değildi, PKK’ydı” dedi.

Barzani, “Türkiye gelip bize arabuluculuk teklifinde bulundu. Kürtlerden kendilerini PKK’den ayırmalarını istedi. En büyük hata şuydu; maalesef, PKK Suriyeli Kürtler üzerinden meşruluk kazanmak istedi. Orada Kürtlerin başına gelen bu felâket de bu yanlış siyasetin bir sonucu oldu” diye konuştu. Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü’nün (MERİ) düzenlediği panelde konuşan Barzani’nin, öne çıkan açıklamaları Rudaw’ın aktardığı haliyle şöyle: şu an yaşananlardan bahsedebilmek için biraz geçmişe gitmemize ihtiyaç var. Maalesef diyorum, biz Kürtlerin tarihi öğrenmek için pür dikkat tarih okumamız ve bilmemiz gerekiyor. Bir şey olduğunda doğrudan falanın veya filanın hatasıdır, bu hükümet böyle yaptı, böyle komplo yapıldı diyoruz. Böyle bir alışkanlığımız var. Ama biraz olsun, ‘Biz nerede hata yaptık’ diye sorgulamıyoruz. Biz dikkatlice bu hataları sorgulayıp ileriye dönük adım atmayı başaramıyoruz.” 

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