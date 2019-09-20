Basın hürriyeti zarar görüyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Basın özgürlüğü bugün tekelleşmeden zarar görmekte, buna karşı çıkan basın kuruluşları da en ağır cezaya çarptırılmaktadır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret ederek temsilcimiz Mehmet Kara ile görüştü. Ziyaret sırasında bugünün şartlarında gazetecilerden gazetecilik yapmaları değil, holiganlık yapmaları beklendiğini söyleyen Karaduman, “Basın özgürlüğü bugün tekelleşmeden zarar görmekte, buna karşı çıkan basın kuruluşları da en ağır cezaya çarptırılmaktadır. İlan ve reklamların yayınlanmasına aracı olarak devlet kurumları da medyaya yapması gereken görevleri yapmamaktadır” diye konuştu.

MEDYADA REKABET ŞARTLARI AZALTILIYOR

Ekonomik krizin, basın sektöründe 2-3 kat daha fazla yaşandığını söyleyen Abdulkadir Karaduman, “Kâğıt, boya ve benzeri önemli girdilerde dışa bağımlılık neticesinde meydana gelen dövizdeki dalgalanmalar tölerans edilmeyecek boyutlara ulaştı. Gazetelerin reklâm ve satış giderleri çoğu faktörden olumsuz etkileniyor. Sektörde onarılamaz yaralar açılıyor. Basın kartları konusunda dahi fikir işçilerinin 1 yıllık erken emeklilik hakkı göz göze göre yok edilmiştir. Gazetelerde ilân kayıpları yaşıyor. Rekabet şartları daralıyor” dedi.

GAZETECİLİK MESLEK YASASINA İHTİYAÇ VAR

Halkın doğru bilgiye ulaşması ve haber alma hakkının korunmasının her geçen gün kesintiye uğradığını da söyleyen Karaduman, gazetecilik meslek yasasına ihtiyaç olduğunu, siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturulması gerektiğini de vurguladı.

BASIN HÜRRİYETİNİ KISITLAYAN MADDELER DEĞİŞTİRİLMELİ

Basın hürriyetini kısıtlayıcı maddelerinin günümüz koşulları göz önüne alınarak değiştirilmesi gerektiğini de ifade eden Karaduman şunları söyledi: “İfade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için darbe dönemlerinden kalan kanunların değiştirilmesi gerekmektedir. Basın Kartları Komisyonunun yapısını değiştiren yeni yönetmelik basın kartı konusunda olumsuz bir adımdır. Komisyon, meslek temsilcilerinin yer aldığı bir yapıya dönüştürülmelidir. Resmî ilânları yük olarak gören bürokratik anlayışının yerine, sağduyulu bir bakış açısı hayata geçirilmelidir. Tekelci yaklaşım ülkemize zarar veriyor. İnternet Kanunu çıkarılmalıdır. Yalancı ve şantajcılar meslek onurunu ayaklar altına alıyor. Basın için acil destek paketi çıkarılmalıdır. Yargı Reformu Paketi’nden icra ilanlarının gazetelerde yayınlanmasının kaldırmasını öngören değişiklik medya için sıkıntı arz etmektedir.”

HABER: FATİH KARAGÖZ