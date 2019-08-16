Basın İlân Kurumu Müdürü görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararları, Resmî Gazete’de yayınlandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alınarak yerine Rıdvan Duran getirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ise Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici atandı. Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ferhat Yılmaz, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Salih Kaygusuz, Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne Ertuğrul Tosunoğlu ve Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne Yusuf Tüfekçi getirildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut da görevden alındı. Karabulut’un yerine Selami Ersen görevlendirildi. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı. AA

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