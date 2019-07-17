Basına bütün akreditasyonlar iptal edilsin

Anadolu Yayıncılar Derneği bazı basın kuruluşlarına uygulanan akreditasyon edilmesini istedi.

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin özel oturumunda bütün siyasî parti temsilcilerini dinlediğini, bunun önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu adımın medya dünyasında da devam etmesini arzu ediyoruz. Bütün basın kuruluşları cumhurbaşkanımızı takip etmelidir. Bununla birlikte basın kuruluşları yayınlarını sadece objektiflik üzerine kurgulamalıdır” şeklinde konuştu. Burhan şunları söyledi: “Bu çerçevede ilgili yayın organlarının yayın çizgisi ne kadar eleştirel olsa da külliyede yapılan programlara davet edilmelidir. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun da yandaş medya söyleminden vazgeçmesi gerekir. Sadece iktidarı eleştirerek bir yere varılamaz. Bu çerçevede tüm akreditasyon uygulamaları iptal edilmelidir.” Ankara – Ahmet Terzi

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