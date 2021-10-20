17-25 Aralık sürecinde istifa eden ve “Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur, hem tapeler hem teknik takip” sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulunulan eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkında takipsizlik kararı verildi.

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Bayraktar, “Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” demişti. HKP, Bayraktar’ın açıklamalarını yargıya taşımış ve Bayraktar’ın yanı sıra eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan hakkında “suç işlemek için örgüt kurmak”, “zimmet”, “irtikap”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhuriyetin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı olayla ilgili olarak daha önceden soruşturma yapıldığını belirterek soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

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